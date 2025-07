Belen Rodriguez, attraverso alcuni video Tik tok, parla di depressione e svela alcuni dettagli del duro periodo affrontato.

Negli ultimi anni, Belen Rodriguez ha sempre trascorso l’estate con i figli e i genitori sull’Isola di Albarella in una splendida casa in cui poteva godersi la tranquillità e il relax senza temere la presenza di paparazzi e curiosi. Una scelta consapevole quella della showgirl argentina che, per un periodo, ha rinunciato al mare. A confessarlo è stata lei stessa attraverso alcuni video pubblicati sul suo nuovo profilo Tik Tok in cui si è lasciata andare a delle confidenze rispondendo anche alle domande dei fan curiosi.

Garlasco, nuove analisi degli indizi nella spazzatura/ "Unica traccia non di Chiara è riconducibile a Stasi"

L’estate 2025, per Belen, ha un sapore decisamente diverso. Dopo aver trascorso qualche giorno a Capri in occasione del Vip Champions 2025 sfoggiando il suo bellissimo sorriso, la Rodriguez si è anche concessa qualche giorno di vacanza in Sardegna in compagnia delle amiche e della figlia Luna. Tra mare e sole, Belen si è rilassata godendosi la tintarella dopo tre anni che non lo faceva,

Vincitore Isola dei Famosi 2025, chi è? Il super favorito del pubblico/ "Per noi ha già vinto"

Le confessioni di Belen Rodriguez

Su Tik Tok, Belen Rodriguez ha pubblicato un video in cui prende il sole chiedendo ai fan quale sia il momento migliora per applicare la crema solare per proteggere la pelle ed evitare scottature. “Ci sono delle persone che dicono una cosa e altre che ne dicono un’altra. Io sono molto preoccupata per la salute della mia pelle”, ha detto la conduttrice. E ha poi aggiunto: “Lo dico soprattutto per mia figlia, non vorremmo finire ustionate”.

Infine, la showgirl argentina si è lasciata andare ad una confessione svelando che, quest’anno, è la prima volta che prende nuovamente il sole dopo tre anni. “Per me è il primo sole che prendo, non di questa estate, ma da tre anni. Me lo merito”. Una confessione che ha spiazzato gli utenti e, così, qualcuno le ha chiesto come mai non prendesse più il sole. 2Perché avevo la depressione”, è stata la risposta della showgirl.

Federico Gregucci sta male, ore di angoscia per Clarissa Marchese di Uomini e Donne/ Cos'è successo