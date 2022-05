Belen Rodriguez, confessione hot in diretta/ “Faccio autoerotismo, che c’è di male?”

Sono rivelazioni decisamente “scottanti” quelle rilasciate ieri sera da Belen Rodriguez in occasione della diretta della nuova puntata de Le Iene, classico appuntamento del mercoledì sera di Italia Uno. L’ex moglie di Stefano De Martino ha detto la sua dopo un servizio sulla vita a letto delle quattro coppie vip formate da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, incalzata dalla spalla Teo Mammuccari. “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, ha dichiarato Belen Rodriguez, destando parecchia curiosità, e a quel punto il co-conduttore, da presentatore scaltro e lesto qual è, ha colto la palla al balzo, per stuzzicare ulteriormente la collega.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend d'amore in barca/ Ma lei deve...

“Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”. La battuta è stata prontamente smentita da Belen Rodriguez, che ha invece spiegato di praticare un altro metodo per rilassarsi: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?”. A quel punto l’hype è salito alle stelle, di conseguenza la splendida showgirl argentina non ha potuto fermarsi dal raccontare la sua vita privata “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”, le parole di Belen.

Ilary Blasi: "Fabrizio Corona? Mai niente tra noi"/ "Totti permaloso". E su Belen...

BELEN RODRIGUEZ E L’AUTOEROTISMO, MAMMUCCARI: “NON CI CREDONO, FAGLI VEDERE…”

Quindi Teo Mammuccari ha controribattutto, in maniera ovviamente ironica: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”, ma Belen Rodriguez ha proseguito dritto per la sua strada, affrontando l’argomento in maniera tutt’altro che ironica: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”, concludendo il “caso”.

Parole che ovviamente hanno fatto il giro del web quelle di Belen Rodriguez, anche perchè sono state schiette e sincere: del resto la showgirl sudamericana non sta facendo nulla di male, e chissà che tali dichiarazioni non spingano altri personaggi famosi a fare “coming out”, facendoci sentire noi comuni mortali un po’ meno “sempliciotti”.

Belen Rodriguez, cosa pensa di Stefano De Martino?/ "È un bello che balla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA