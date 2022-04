Belen Rodriguez, cosa pensa di Stefano De Martino?/ “È un bello che balla”

Belen Rodriguez: “Stefano tornava alle 11 di sera…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme, anche se i due hanno deciso di mantenere un profilo basso e di evitare il più possibile di parlare pubblicamente della loro vita privata. Il ballerino ha scelto il silenzio stampa, mentre la showgirl ha scelto la chiave dell’ironia e delle mezze conferme. In una recente intervista a Verissimo, Belen ha ricordato l’inizio della loro relazione, quando era completamente sola in Italia e incinta, mentre De Martino era costretto a lunghe assenze per il lavoro: “Una volta abbiamo litigato io e mia sorella Cecilia. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: insieme per Santiago?

Negli ultimi mesi il settimanale Chi ha beccato più volte Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme, tra passeggiate in famiglia e weekend romantici. Questa volta i due si sono fatti paparazzare per il compleanno di Santiago, lo scorso 9 aprile: “Il giorno del compleanno Stefano ha accompagnato Santiago e gli amici al pullman dove c’era Belen, che li avrebbe portati al parco giochi zero gravity. De Martino è tornato a casa dove ha allestito una festa a tema Fortnite. Così al ritorno dal parco Santiago e gli amici avrebbero trovato il party”, si legge su uno degli ultimi numeri del settimanale. “Santiago è uno dei motivi per i quali Belen e Stefano dopo 10 anni sono ancora qui. Sospesi tra il ricordo di un amore travolgente e un futuro tutto da scrivere”, ha commentato Chi.

