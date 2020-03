Belen Rodriguez “Così ho capito di amare Stefano De Martino”/ Video, la dolce dedica

Momento nostalgia e d’amore da parte di Belen Rodriguez. La splendida showgirl argentina, ormai adottata da anni dall’Italia, ha pubblicato nelle scorse ore un bel post su Instagram, dimostrando il suo immenso amore nei confronti del suo attuale compagno di vita nonché padre di suoi figlio, il ballerino e conduttore Stefano De Martino. Il post di Belen è anticipato dalla didascalia “Quella sera me la ricordo come se fosse ieri, e da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai nei uscirai”. Si vede una bella foto di Stefano in bianco e nero e poi un video riguardante il momento anticipato dalla Rodriguez. Il filmato fa di preciso riferimento ad un’esibizione di Stefano ad Amici di Maria De Flippi del 14 aprile del 2012. In quell’occasione De Martino ballò a fianco di Nunzio, concorrente in gara, sulle note di “Fix You” dei Coldplay.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: LA “COMPETIZIONE” CON EMMA

Una splendida coreografica dello storico insegnante del programma di Canale 5, Garrison, che fece innamorare la bella Belen, come appunto spiegato dalla stessa, lasciando a bocca aperta milioni di bellezza per la sua leggerezza e il suo romanticismo. Recentemente la conduttrice di Tu Si Que Vales è tornata a parlare anche degli esordi del suo amore con Stefano, confessando a Chi la sua iniziale competizione con Emma Marrone, l’ex compagna proprio di De Martino: “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio Corona. Poi succede quello che succede…. Ci mettiamo insieme e io cantavo molto a casa. Lui prima aveva accanto una cantante bravissima, che io tra l’altro ascoltavo e stimo tantissimo, e pensavo che lei fosse davvero forte. Io sì, ero carina, ma volevo essere brava in quel settore per lui e la copiavo. Quando ti innamori di una persona e vedi i suoi ex, cerchi di emularli”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA