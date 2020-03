Belen Rodriguez critica i programmi di Barbara D’Urso/ “Informazione circense”

Che i programmi di Barbara D’Urso dividano il pubblico a casa è cosa accertata. Gli show della nota conduttrice creano spesso discussione e c’è chi li definisce trash. A dire la sua su questo argomento è stata di recente Belen Rodriguez. Nel corso di una diretta su Instagram, la showgirl argentina si è lasciata andare a numerose dichiarazioni e non è mancata una frecciatina alla conduttrice. Si parla di bellezza e del suo ruolo nel piccolo schermo quando la Rodriguez ammette: “Se la bellezza conta ancora in tv? Diciamo che è spettacolo, quindi anche la non bellezza potrebbe fare spettacolo.” Qui arriva il riferimento alla conduttrice di Canale 5: “Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara d’Urso ad esempio che sono un po’ circensi come tipologia.”

Belen Rodriguez contro i programmi di Barbara D’Urso: “Informazione goliardica”

Belen Rodriguez entra nel dettaglio e spiega il perché definisce i programmi di Barbara D’Urso ‘circensi’: “Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la dona che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo”, specifica la showgirl. Una stoccata piuttosto pungente quella della Rodriguez in direzione della conduttrice con la quale, come è ormai ben noto, da tempo non scorre buon sangue. Se la D’Urso preferisce però non fare mai riferimento e neppure nominare Belen, quest’ultima non ha problemi nel dire la sua sui programmi che conduce una delle punte di Mediaset. Chissà che la D’Urso non faccia uno strappo alla regola e replichi a questa frecciatina…



