Belen Rodriguez criticata dal web per la pubblicazione delle foto della figlia Luna Marì su Instagram: "È troppo esposta". La replica della showgirl

Belen Rodriguez nel mirino delle critiche del web. La celebre showgirl è finita sotto accusa per una delle tante foto che sta postando in questi giorni, durante le sue vacanze estive. Nello scatto in questione figura Luna Marì, la bambina che Belen ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese. Rodriguez pubblica spesso scatti che hanno protagonisti i suoi figli, ma se Santiago (figlio avuto con Stefano De Martino), appare ormai più restio a farsi ritrarre dalla madre, la piccola Luna è grande protagonista delle sue foto.

Il risultato? Alcuni utenti del web hanno criticato la scelta di Belen di pubblicare tutte queste foto della figlia, definendola “troppo esposta”. Un’accusa di fronte alla quale Belen non si è tirata indietro e ha anzi voluto rispondere, anche in modo abbastanza concitato.

Belen Rodriguez risponde piccata alle critiche sulle foto della figlia Luna Marì

“Esposta a cosa?”, ha esordito Belen Rodriguez al commento dell’utente sotto la foto in primo piano di Luna Marì. “La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli! – ha continuato – Non siamo più nel periodo dell’analogico. È mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me.” ha quindi concluso. Per Belen, dunque, è un gesto naturale pubblicare scatti dei suoi figli su quello che lei stessa definisce il suo album pubblico, ma c’è chi ricorda che la diffusione delle foto di minori è un argomento delicato, che non va affrontato con tanta leggerezza. Motivo per il quale, bisognerebbe riflettere a lungo prima di diffondere immagini di bambini, anche se si tratta dei propri.

