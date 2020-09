Belen Rodriguez criticata per le foto in bikini/ Maurizio Costanzo: “è una donna…”

Belen Rodriguez sempre più regina dei social. Con 9,7 milioni di follower, è una delle donne del mondo dello spettacolo più seguite di Instagram. La showgirl argentina condivide spesso foto e video in cui si mostra in tutto il suo splendore regalando ai fans immagini in cui appare in bikini. Ogni foto scatena, puntualmente, il delirio del web diventando virale, ma accanto ai complimenti non mancano mai le critiche. Ogni giorno, la Rodriguez è costretta a fare i conti con gli haters. Messaggi di ogni tipo tra i quali spiccano quelli di utenti che la esortano ad evitare di pubblicare foto in cui indossa bikini striminziti. Oggi, però, a difendere la showgirl argentina che, dopo l’addio a Stefano De Martino ha trascorso l’estate con il figlio Santiago e gli amici, tra cui l’inseparabile Mattia Ferrari, è Maurizio Costanzo.

BELEN RODRIGUEZ CRITICATA, MAURIZIO COSTANZO LA DIFENDE

Bellissima e sensuale, Belen Rodriguez pubblica spesso sui social le foto dei suoi servizi fotografici ricevendo complimenti e critiche. A ricevere domande sulla showgirl argentina è stato anche Maurizio Costanzo che, attraverso la rubrica Domande & Risposte sul DiPiù ha risposto a chi continua a puntare il dito contro la showgirl argentina. “Belen fa male a mostrarsi senza vestiti in pubblico”, è stato il commento fatto da un lettore a cui il marito di Maria De Filippi ha risposto pubblicamente. “Non è un’intellettuale, è arrivata dall’Argentina e si è fatta largo in Italia grazie alla sua bellezza, oltre che per le sue doti da donna da palcoscenico. Non so se la gente è invidiosa. Di certo chi passa il tempo sui social non ha cose più serie e interessanti cui pensare” ”, è stata la risposta di Maurizio Costanzo



