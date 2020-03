Belen Rodriguez, dedica alla sorella Cecilia/ Foto “Fortunata ad averti. Fiera di te”

Per la famiglia Rodriguez oggi è un giorno speciale. Si festeggia infatti il compleanno di Cecilia, sorella minore di Belen Rodriguez che ha deciso di affidare i suoi speciali auguri ad un post pubblicato su Instagram. La showgirl ha postato una foto che ritrae il giorno del suo matrimonio e qui, in primo piano rispetto a lei in abito da sposa, c’è proprio Cecilia. L’espressione è di grande gioia, quella di un giorno così speciale, di festeggiamento per una persona che ami. Belen lo commenta così: “Un’immagine che racconta tante cose, una sorella felice per la tua felicità per esempio, – ammette – una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care, e se non le vede contente soffre, ci sta male, una ragazza buona, con un cuore buono.”

Belen Rodriguez e gli auguri per la sorella Cecilia: “Sei diventata una donna”

Belen Rodriguez elogia la sorella Cecilia, elencandone tutte le più belle qualità, poi aggiunge: “Cose che potremo dare per scontate se siamo stupidi, cose che sono importanti, cose fondamentali, – e ammette – e io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed é mia sorella!.” Belen si rivolge poi direttamente a sua sorella e scrive: “Sai quanto ti amo, e quanto sono fiera di te!” E conclude con gli auguri: “Tanti auguri chiquitita, oggi fai trenta anni, sei diventata una donna ma resterai per sempre la mia piccola Chechu. Feliz cumpleaños! Tua sorella Belén”. E non manca la risposta della sorella agli auguri: “Ti amo Belencita”, le fa sapere.





