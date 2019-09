Belen Rodriguez, dedica di Stefano De Martino/ “Buon compleanno alla mia amante…”

Belen Rodriguez compie 35 anni oggi, venerdì 20 settembre e riceve gli auguri più belli dal marito Stefano De Martino con il quale, proprio oggi di sei anni fa convolava a nozze. Un compleanno e un anniversario di matrimonio davvero speciale per Belen che brinda non solo ai suoi 35 anni, ma anche al suo matrimonio nell’anno che ha decretato il ritorno di fiamma dopo anni di separazione. Con una foto scattata nel 2013 durante un viaggio in Patagonia, Stefano dedica alla moglie delle parole romantiche e da uomo innamorato. “Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie,alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tant”, scrive il conduttore di Stasera tutto è possibile.

BELEN RODRIGUEZ: COMPLEANNO E ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO CON STEFANO DE MARTINO

Per Belen Rodriguez, il giorno del suo compleanno è iniziato nel migliore dei modi. La dedica più bella, infatti, è arrivata e Stefano De Martino è pronto a rendere indimenticabile quello che è anche il giorno del suo anniversario di nozze. Quello di oggi, dunque, è un nuovo inizio per entrambi: Belen, a 35 anni, non potrebbe essere più felice avendo ritrovato l’amore dell’uomo che ha amato più di tutti, che ha scelto di sposare e che, soprattutto, le ha regalato Santiago. Circondata dai suoi uomini, la Rodriguez è pronta a spegnere le candeline potendo contare anche sul totale appoggio della famiglia, in primis di mamma Veronica che, su Instagram, ha scritto: “Averti avuta così giovane ci ha permesso di goderci ogni fase della tua crescita! Orgogliosi di essere i tuoi genitori! Ti vogliamo bene! Buon compleanno Belencita!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA