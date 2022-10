Belen Rodriguez, dedica romantica a Stefano De Martino e Santiago/ Lo scatto che…

Belen Rodriguez condivide sui social uno scatto di Stefano De Martino e Santiago, fan commossi

Belen Rodriguez ha regalato ai followers uno scatto pieno d’amore. Dopo essere tornata dalla Milano Fashion Week, la showgirl argentina ha trovato il tempo per dedicarsi anche ai suoi più grandi amori, ovvero Stefano De Martino e i figli. In una storia su Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato una foto in cui Stefano De Martino e Santiago sono sdraiati sul letto, fianco a fianco, mentre il compagno sembra dormire. La Rodriguez, evidentemente commossa da quella scenetta tra padre e figlio, ha scattato una foto, poi l’ha messa nella sua stories su Instagram con la scritta “Miei”.

Belen Rodriguez come Meg Ryan: la scena del finto orgasm* a Tu sì que vales/ "Se dovessi fingere davvero…"

Lo scatto dimostra che la storia con Stefano De Martino sta procedendo a gonfie vele anche se per il momento Belen esclude la possibilità di un secondo matrimonio. Proprio qualche giorno fa, un fan aveva chiesto a Belen se fosse incinta visto il legame sempre più stabile con Stefano De Martino, ma Rodriguez ha messo subito in chiaro le cose rispondendo con un secco “No”. La risposta ha gelato i fan anche se a Verissimo Belen aveva escluso per il momento la possibilità di diventare mamma una terza volta. La showgirl argentina alla domanda diretta di Silvia Toffanin aveva risposto: “Magari non ora, almeno tra due anni, ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli”.

Belen Rodriguez “In Argentina vivevo vicino favelas/ "Mio padre? Quanti divieti…”

Belen Rodriguez rivela un retroscena choc: “Erano armati e…”

Belen Rodríguez è stata scomunicata dalla chiesa. In un’intervista al Corriere della Sera, la showgirl argentina ha rivelato che a causa di alcune sue foto in costume la chiesa protestante non ha più gradito l’ingresso in chiesa dell’intera famiglia: “Avevo posato in costume per un giornale, e quando la chiesa era venuta a saperlo, ci aveva scomunicato”. La famiglia di Belen ha imposto ai figli un’educazione molto rigida: “Siccome mio padre frequentava la chiesa protestante, noi figli avevamo molti divieti, tra cui: vietato vedere programmi televisivi con contenuto mondano e non religioso. Mio padre non mi permetteva di andare a ballare, né di partecipare ai viaggi di scuola. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative religiose tipo le escursioni”.

Belen Rodriguez "In Argentina ci hanno sequestrati"/ "Ho salvato la mia famiglia…"

Belen Rodriguez dopo alcuni anni decise di trasferirsi in Italia lasciandosi alle spalle esperienze traumatiche. Belen ha rivelato un retroscena choc: “In otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa. Mi chiamano in bagno. Da sola. Penso: se non mi uccidono tutto il resto va bene, il resto lo posso dimenticare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA