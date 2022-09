Belen Rodriguez, dedica romantica a Stefano De Martino/ Il dolce scatto con Santiago: “L’amore più forte”

Belen Rodriguez, dedica d’amore a Stefano De Martino e al figlio Santiago

È stata un’estate d’amore per Belen Rodriguez. La showgirl sta vivendo un momento d’oro nel lavoro ma ancor di più nella vita privata. Ormai non ne fa più mistero, postando sui social alcuni momenti della sua quotidianità in cui appare evidentemente felice. Merito di Stefano De Martino e del loro amore ritrovato – probabilmente mai perso. La loro estate è stata una vera e propria luna di miele, tra giornate in barca, tramonti romantici e momenti dedicati alla coppia e alla famiglia.

Proprio uno di questi momenti è stato immortalato da Belen e poi da lei pubblicato su Instagram in una story che ha fatto impazzire i fan. L’immagine in questione ha due protagonisti: suo marito Stefano e suo figlio Santiago. Nel bellissimo scatto i due si abbracciano e Belen li guarda dall’obiettivo con sguardo innamorato.

Estate d’amore per Belen e Stefano, intanto Antonino Spinalbese…

“L’amore è il più forte” scrive Belen Rodriguez per descrivere l’immagine pubblicata in una story Instagram di Stefano De Martino e Santiago. E se Belen si gode l’ultimo scorcio di questa vacanza d’amore, il suo ex Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, si starebbe preparando a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Parrebbe infatti certa la sua partecipazione all’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini in partenza tra pochi giorni. In quel caso sarà impossibile non parlare della relazione con Belen e chissà che Signorini non riesca ad ottenere qualche retroscena inedito sulla loro rottura nel corso della lunga avventura nella Casa di Cinecittà.

