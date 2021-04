Belen Rodriguez/ Dedica social alla figlia Luna: “Non vedo l’ora…” (Canzone segreta)

Belen Rodriguez, nota showgirl argentina, è una delle prossime ospiti di Canzone segreta, il varietà del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi in onda anche oggi sulla stessa rete a partire dalle 21.25. Belen è attualmente in attesa della sua secondogenita, prima figlia di Antonino Spinalbese, l’uomo con cui intrattiene una relazione a partire dalla fine del suo rapporto con il marito Stefano De Martino. Da quando ha scoperto di essere incinta, la showgirl condivide sui social foto e video che documentano l’andamento sereno della sua gravidanza, come il breve filmato pubblicato nei giorni scorsi con a corredo la didascalia “23 settimane”. Condivisa anche la schermata di un’applicazione con tutte le info sulla crescita della piccola: “La tua bambina pesa ora circa mezzo chilo, e ha più o meno le dimensioni di un grande pompelmo”. Belen ha già rivelato il nome della nascitura in un’intervista a Verissimo rilasciata lo scorso 20 febbraio: si chiamerà Luna Marì, ed è questo il motivo per cui – sul suo profilo Instagram – non mancano mai riferimenti alla luna.

Belen Rodriguez mamma bis di Luna Marì

In generale, tutta la famiglia Rodriguez non vede l’ora di accogliere Luna Marì. Compresa sua zia Cecilia, che di recente ha festeggiato con Belen il suo trentunesimo compleanno: “Luna ti siamo aspettando!”, ha commentato Cecilia, dopo che la sorella ha condiviso su Instagram la prima ecografia della nuova arrivata. Fino a oggi, tutto il percorso di crescita della piccola Luna è stato reso pubblico sui social network. Per questo motivo, appare scontato che Belen sarà una di quelle mamme che non temono di diffondere fotografie dei propri figli. D’altronde, ne ha già dato prova nel caso di Santiago, il suo primogenito, che sia lei che suo marito Stefano hanno sempre mostrato fieri al pubblico social e non solo. Proprio Santiago è stato protagonista di un dolcissimo siparietto in cui ha avuto modo di ‘incontrare’ per la prima volta la sua sorellastra. “Guarda la manina e il profilo!”, si sente dire a un certo punto da Belen. Sotto alle immagini, la scritta “La vita”, che ben sintetizza il momento.

Belen Rodriguez e la dedica alla figlia: “Non vedo l’ora di vederti”

“La mia Luna. Non vedo l’ora di vederti piccola mia”, si legge sempre sul profilo di Belen Rodriguez. Sono numerosissime, in effetti, le dediche della showgirl all’indirizzo della sua seconda bambina. Tutti i Rodriguez non vedono l’ora di vederla, incluso Santiago, che – con gli occhi fissi sullo schermo dell’ecografia – appare già entusiasta all’idea di avere una nuova compagna di giochi.

