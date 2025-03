Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Depressione e stalking, sparita per sopravvivere”

Non è un mistero per nessuno che Belen Rodriguez nei mesi scorsi ha attraversato un periodo molto buoi e difficile del quale ha parlato in una lunga intervista concessa a Mara Venier nel salotto di Domenica In. Ed adesso che è ritorno in tv al timone del programma di Tv8 Only Fun Comico Show insieme ai PanPers è tornata a parlare del suo periodo buio in un’intervista concessa a Repubblica. La tormentata relazione con l’ex marito Stefano De Martino, ha segnato Belen Rodriguez che dopo l’ennesima separazione ha rivelato di essere diventata vittima del gossip e di non riuscire più a gestire di essere al centro dell’attenzione.

“Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali” ha ammesso a Repubblica Belen. Alla crisi privata e sentimentale con Stefano De Martino si è sommata anche quella lavorativa, la showgirl argentina ha chiuso anche il suo contratto lavorativo con Mediaset dedicarsi a se stessa. Tutto ciò l’ha fatta sprofondare in buco nero, ha sofferto di depressione ma è anche stata vittima di haters e di uno stalker. Per fortuna, però, adesso Belen è pronta a voltare pagina, è ritornata a lavorare.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Belen Rodriguez non ha un fidanzato oggi è single e l’ultima relazione, con il giovane siciliano Angelo Galvano, è finita da qualche tempo. Adesso la showgirl argentina superati i 40 anni guarda al futuro ed ha le idee chiare su che tipo di uomo vuole al suo fianco: “Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.