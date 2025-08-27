Belen Rodriguez a cuore aperto in una lettera al settimanale Chi: dal retroscena su Simona Ventura alla nuova percezione dell’amore.

Non solo il rapporto con gli ultimi ex fidanzati e le ultime vicissitudini sentimentali, Belen Rodriguez, nel merito della sua lettera al settimanale Chi, ha deciso di raccontarsi su aspetti strettamente legati al magazine. La cronaca rosa è il fulcro, volente o nolente; la showgirl ha ammesso – come fatto qualche giorno prima anche da Stefano De Martino – di come l’influenza del gossip possa essere in un certo senso croce e delizia per chi vive il mondo dello spettacolo e in particolare per chi come lei ha spesso la lente d’ingrandimento a sovrastare la sua quotidianità.

“Non potrei dirigere un giornale perchè chiudere un occhio su tante situazioni”, ha spiegato Belen Rodriguez – come riporta Gossip e Tv – dopo aver ammesso come, pur non avendo un ottimo rapporto con la cronaca rosa, ne comprenda buona parte delle dinamiche. “Quando uno è in difficoltà mi risparmierei certi articoli, andrei meno sul personale”. La showgirl ha poi chiarito come, a dispetto di quanto spesso si dice, la sua carriera avrebbe avuto un seguito anche senza le chiacchiere di gossip: “Di occasioni ne ho avute; il lavoro da modella e la tv erano così vicini che sarebbe accaduto a prescindere”.

Simona Ventura, la prima a credere in Belen Rodriguez: “Mi disse: ‘Ti porto con me’, ed è stata di parola”

Proprio sull’ultimo aspetto, ovvero le occasioni avute a prescindere dalle notizie di gossip, Belen Rodriguez – sempre nella lettera scritta per il settimanale Chi – ha rivelato alcuni retroscena su una storica conduttrice della televisione italiana: Simona Ventura. Quest’ultima è stata tra le prime a credere in lei; non a caso, proprio agli albori la scelse per il cast dell’Isola dei Famosi. “Quando mi vide, ancor prima che fossi fidanzata con Marco Borriello, mi disse: ‘Ti porto con me’, ed è stata di parola”.

Insomma, Simona Ventura vanta il merito della lungimiranza rispetto alle capacità di Belen Rodriguez oltre alle vicende di gossip. Lo sottolinea proprio la showgirl mettendo in evidenza come il supporto della conduttrice sia arrivato ancor prima della sua prima relazione chiacchierata dal gossip, ovvero quella con l’ex calciatore Marco Borriello. “All’inizio l’ho vissuta bene” – ha spiegato, riferendosi all’attenzione mediatica di quel periodo – “Lo vedevo come interesse nei miei confronti”.

C’è comunque l’altro lato della medaglia che pesa, l’ingerenza mediatica che in alcuni casi può determinare uno scompenso che Belen Rodriguez, suo malgrado, ha vissuto. “E’ una macchina che non si ferma, ho rinunciato a cene e uscite per non essere fraintesa”, ha raccontato la showgirl pur ammettendo: “Ma sono obiettiva, da gossip ho avuto tanto e ho dato tanto”. Sul calvario della depressione vissuto alcuni mesi fa ha invece confessato: “Ora sto bene, voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente”. Belen Rodriguez si è detta pronta a vivere l’amore con una nuova luce: “E’ cambiata la mia prospettiva, non voglio più pressioni e le aspettative di prima”.