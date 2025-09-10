Doccia fredda per Belen Rodriguez che non tornerà in onda con il programma Amore alla prova.

Belen Rodriguez, dopo essere stata la protagonista dell’estate, torna a far parlare di sé per il suo lavoro. Dopo l’addio a Mediaset e il periodo di pausa durante il quale ha dedicato il suo tempo ai figli e alle sue attività, Belen è tornata in tv con Warner Discovery. La showgirl argentina è tornata, così, a parlare d’amore con il programma “Amore alla prova” che, però, stando a quello che fa sapere Giuseppe Candela, non tornerà in onda.

Come fa sapere il giornalista nella rubrica “C’è chi dice…”, pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 10 settembre 2025, Warner Discovery ha deciso di non produrre più il programma. “Non tornerà in onda su RealTime il suo programma Amore alla prova, anche se da Discovery non escludono novità nei prossimi mesi…”, fa sapere Giuseppe Candela.

Belen Rodriguez: nuovi impegni in tv

Nonostante la scelta di Warner Discovery di sospendere la messa in onda di “Amore alla prova”, Belen Rodriguez tornerà in tv con la nuova edizione dello show comico OnlyFun e poi farà il suo debutto in radio su Radio Rai2 alla conduzione della trasmissione al fianco di Vincenzo De Lucia e Barty Colucci.

Inoltre, Belen scenderà anche sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana. La showgirl argentina, infatti, sarà ospite dello show di Milly Carlucci come ballerina per una notte. Nel frattempo, si prepara anche a diventare zia per la prima volta: tra poche settimane, infatti, nascerà la prima figlia della sorella Cecilia con cui, pare, sia tornato ufficialmente il sereno.

