Belen Rodriguez cerca un nuovo fidanzato a Ballando con le Stelle? La showgirl e conduttrice scherza: "Milly, se mi trovi un ballerino..."

Belen Rodriguez incanta sul palco di Ballando con le Stelle. La ballerina per una notte, davanti ai giudici, strappa applausi e complimenti, e racconta qualcosa in più sul suo momento di vita. “È un momento in cui mi sono rialzata nuovamente. Ho vissuto non so quante vite. Questo è un periodo tranquillo. La serenità e la salute sono la cosa più importante. So che può essere un po’ banale, ma è così”.

Con la sua classe e la sua bravura, Belen non solamente ha ottenuto i complimenti dei giudici, ma anche la proposta da parte di Milly Carlucci di salire sul palco di Ballando con le Stelle come concorrente nella prossima edizione. Un invito che sembra fare piuttosto piacere all’argentina, che chissà, magari in futuro deciderà di accettare.

Belen Rodriguez cerca un nuovo fidanzato a Ballando con le Stelle? La battuta di Ema Stokholma

Intanto, proprio in seguito alla proposta, è nato un simpatico siparietto con Ema Stokholma, sua collega di Radio 2. “Belen, complimenti. Ti volevo dire che questa pista ti può cambiare la vita, quindi io ci penserei alla proposta” ha affermato la conduttrice televisiva. E Belen, scherzando, ha replicato: “Milly, se mi trovi un nuovo marito, un bel ballerino, va bene…”. La Stokholma ha prontamente replicato: “No no, parliamo prima di come ci si comporta col ballerino“. Una frecciata non da poco ad Angelo Madonia, che in passato è stato fidanzato proprio con Ema, conosciuta durante l’esperienza a Ballando con le Stelle.