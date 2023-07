Belen Rodriguez, dopo la rottura con De Martino riceve sostegno dalle fan/ “Non arrenderti mai”

Belen riceve solidarietà femminile sui social: i commenti per la showgirl

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è di nuovo nel ciclone del gossip per la rottura, ormai praticamente certa, con il marito Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni lui avrebbe tradito la showgirl che, sui social, ha invocato il “sesto senso delle donne” alludendo proprio all’infedeltà del conduttore.

Nelle ultime ore, la bella presentatrice argentina ha postato un outfit ricevendo molto sostegno e solidarietà femminile dalle fan per quanto sta passando: “Belen sei bella, brava e intelligente. Non arrenderti mai“, ha scritto una fan. E ancor: “Lui un traditore seriale con la faccia da angelo che vergogna! Belen vai avanti e non voltarti mai più indietro questi uomini vanno lasciati nel dimenticatoio meriti ben altro per te e per i tuoi figli“. “Mi fa tenerezza questa donna. Troverà mai pace? Fai bene ad andare avanti e cerca la tua felicità“, scrive un’altra. Insomma, in questo momento la showgirl sta ricevendo un calore intenso dalle sue follower.

“E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. #il sesto senso delle donne”. Questo è uno degli ultimi tweet della showgirl argentina. Le sue parole sembrano proprio confermare l’ipotesi di un tradimento da parte di Stefano De Martino, che avrebbe posto fine al matrimonio.

Tra i commenti di incoraggiamento a Belen Rodriguez, spunta anche quello della mamma Veronica Cozzani: “Avanti morocha che nessuno è morto…. E la parte di questa canzone che dice che anche i più mancos che continuano a remare” afferma la donna che invita la figlia ad andare avanti nonostante la cocente delusione d’amore. Ovviamente non ci sono certezze ufficiali, ma la separazione tra la Rodriguez e De Martino sembra ormai qualcosa di tacitamente dato per scontato.

