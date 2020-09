Belen Rodriguez/ Dopo Stefano De Martino le storie tra Gianmaria Antinolfi e Antonio Spinalbese

Neppure il tempo di finire di leggere le notizie relative alla separazione di Belen Rodriguez dall’ex marito, ballerino nonché conduttore televisivo, Stefano De Martino, che le luci si accendono nuovamente sulla sua vita sentimentale. Nel corso delle ultime settimane la vita sentimentale della Rodriguez era stata al centro della cronaca rosa, soprattutto, suo malgrado, a causa dei diversi tradimenti attribuiti a De Martino. La relazione tra lui e la Rodriguez sembra essere volta a conclusione proprio a causa del tradimento di lui con Alessia Marcuzzi. Quanto alla bella argentina, dopo la notizia del fidanzamento tra lei e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, rivelatosi una liaison di poco conto, e dopo aver infranto qualche cuore qui e là, è stata paparazzata con il nuovo fidanzato venticinquenne, Antonio Spinalbese. I due, dopo essere stati visti insieme in occasione di una serata milanese, durante la quale si sono lasciati andare a tenere effusioni dimostrandosi davvero inseparabili, hanno proseguito la loro frequentazione, fino alla rivelazione, quasi ufficiale, avvenuta sui social.

Belen Rodriguez, chi è Antonio Spinalbese?

È proprio Belen Rodriguez che sembra voler dare conferma ad una notizia che, trapelata di recente, l’ha vista al fianco dell’hairstylist Antonio Spinalbese. La showgirl argentina ha postato un video nelle stories del suo profilo Instagram inquadrando, oltre ai suoi consueti amici Mattia Ferrari e Salvatore Angelucci, anche Antonio Spinalbese e, come se non bastasse, per non dar adito a dubbi, ha deciso di taggare l’hairstylist. Ovviamente le ipotesi su una scelta così accurata da parte della Rodriguez danno il via ad una serie di ipotesi, tutte molto plausibili, se da un lato potrebbe trattarsi della conferma della nuova relazione, dall’altra potrebbe essere un tentativo di far ingelosire l’ex fidanzato Stefano De Martino.

Una truffa a Capri

Le ultime notizie vogliono Belen Rodriguez protagonista di un fatto piuttosto colorito messo in scena da un trentenne croato che, sullo scenario splendido dell’isola di Capri e della Costiera Amalfitana, si è finto diplomatico e amico di Belen Rodriguez. Il ragazzo, truffando una serie di imprenditori di una delle zone più belle d’Italia, si è concesso il lusso di una vacanza da nababbo durante la quale ha avuto modo di incontrare Mattia Ferrari, vero amico di vecchia data di Belen Rodriguez. La truffa consisteva nel soggiornare nel miglior hotel, pranzare e cenare nei migliori ristoranti e concedersi sfizi piuttosto costosi che pagava con finti bonifici. Tra gli imprenditori truffati anche il noleggiatore di yacht di lusso, che ha avuto la fortuna di ospitare Belen Rodriguez in una delle sue imbarcazioni e, proprio in quest’occasione, ha chiesto alla showgirl se conoscesse il diplomatico croato che tanto si spacciava come suo amico… Quando l’argentina ha confermato di non conoscere nessuno che corrispondesse alla descrizione del trentenne, è stato facile intuire che fosse tutta una messa in scena atta a vivere una vacanza da sogno anche senza la disponibilità economica per poterlo fare.



