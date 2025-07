Grandi manovre per il futuro professionale di Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: ecco cosa potrebbe accadere.

Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, per anni, sono state le protagoniste di Mediaset. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato perché la Marcuzzi ha condotto diversi programmi in Rai dove, però, pare non avrà spazio nella stagione 2025/2026. I palinsesti ufficiali della Rai, infatti, hanno confermato la cancellazione dei suoi programmi e il suo futuro potrebbe essere nuovamente lontano dalla Rai.

Dall’altra parte, invece, Belen Rodriguez, dopo aver lasciato la conduzione de Le Iene Show e di Tu sì que vales, è approdata su Warner Bros Discovery, con due programmi “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” e “Only Fun Comico Show” ma anche per lei la nuova stagione televisiva potrebbe riservarle delle sorprese. Secondo voci di corridoio, infatti, pare che Alessia Marcuzzi possa tornare nuovamente a Mediaset mentre Belen potrebbe sbarcare in Rai.

Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez: cosa faranno nella prossima stagione televisiva

Secondo quanto fa sapere Dagospia, Belen Rodriguez potrebbe sbarcare in Rai per condurre un programma radiofonico: “Belen Rodriguez sbarca in Rai: avrà un programma su Radio 2. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto criptica della sede di Via Asiago 10. Cosa farà? Lo svela Dagospia. Belen si prepara a sbarcare in Rai dove dovrebbe condurre in autunno, per la prima volta nella sua carriera, un programma radiofonico. Il suo nome figurerebbe nel palinsesto di Radio 2 del nuovo direttore Giovanni Alibrandi”. Secondo Libero, inoltre, Belen potrebbe condurre un programma mattutino.

Per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, in questi giorni al centro di rumors per la sua amicizia con Laura Pausini, invece, come fa sapere Superguidatv, pare che sia tornata a Mediaset come ospite di una puntata di Tu sì que vales 2025 le cui registrazioni sono attualmente in corso. Con lei, gli altri ospiti dovrebbero essere Noemi, Nicolò De Devitiis, Cesara Buonamici, Romina Power.