Belen Rodriguez è fidanzata con Andrea Foriglio? La showgirl argentina finisce nel mirino del gossip

Belen Rodriguez torna sotto la lente d’ingrandimento, la showgirl argentina è finita al centro dei riflettori nelle scorse ore dopo essere stata avvistata in compagnia di Andrea Foriglio. E non si tratta di una chiacchiera qualunque, l’uomo è un ex corteggiatore di Uomini e donne e non è nuovo al mondo televisivo e dello spettacolo. A sganciare l’indiscrezione è stata la sempre ben informata esperta di gossip Deianira Marzano, che non ha perso occasione per aggiornare i suoi follower con degli scatti della coppia, che si trova in vacanza e che si è mostrata sorridente, felice e spensierata, ovviamente all’insaputa degli obiettivi delle telecamere.

Tra Belen Rodriguez e Andrea Foriglio è nato dunque un nuovo amore? Presto per dirlo, ad ora nessuno dei diretti interessati ha rotto il silenzio sulla questione, chissà però che non possano decidere di farlo a breve. Una storia d’amore all’orizzonte? Vedremo se Belèn Rodríguez e Andrea Foriglio si lasceranno andare a qualche indizio via social.

Belen Rodriguez e la serenità ritrovata

Adesso la showgirl argentina sembra aver riabbracciato un po’ di tranquillità e non era scontato fino a qualche settimana fa. Le voci sulle tensioni con la sorella Cecilia, ma anche una pagina nera della sua vita dal punto di vista mentale, l’addio a Mediaset e le nuove sfide lavorative.

Adesso per la conduttrice sembra tornata l’armonia, anche con l’ex Antonino Spinalbese, con il quale ha ricucito un po’ alla volta il legame per il bene della figlia Luna Mari. E chissà che adesso l’amore non possa tornare a bussare alla sua porta, magari sotto forma di Andrea Foriglio. In una intervista concessa a Chi, l’argentina confessò: “Mi era venuto a mancare l’amore per me stessa. Ho rinunciato alla carriera con il rischio di perderla”.

