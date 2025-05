Il mondo della cronaca rosa amplifica le sue connessioni con il fiorire della primavera; stagione che per antonomasia coincide con la nascita di nuovi amori. Il gossip indaga, trafuga, e spesso porta al centro dell’attenzione curiose novità a proposito dei protagonisti dello showbiz. Torna sotto la lente d’ingrandimento Belen Rodriguez, per nulla nuova alle ondate di rumor; oggetto di interesse sarebbe il possibile ritorno di fiamma con Angelo Edoardo Galvano dopo la rottura di qualche mese fa.

Eravamo più o meno a settembre quando – come racconta Libero – emerse la notizia della rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano; senza clamori, senza scossoni mediatici. Il settimanale Gente mise in evidenza i vani tentativi dell’imprenditore di recuperare il terreno perduto ma trovandosi davanti ad un mulo invalicabile. Arriviamo così, a gran sorpresa per gli appassionati di gossip, alla notizia recente di un possibile ritorno di fiamma; un dietrofront quasi imprevisto ma che non è sfuggito ai paparazzi.

Belen Rodriguez, il presunto ritorno di fiamma con Angelo Edoardo Galvano si intreccia con i rumor sulle frizioni con la sorella Cecilia

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sono tornati insieme? Intorno a tale interrogativo gravitano le curiosità di buona parte degli appassionati di gossip e cronaca rosa, soprattutto dopo le foto che ritraggono la coppia in giro per Milano con la figlia della conduttrice argentina, Luna Marì. La tranquillità della passeggiata nel capoluogo lombardo rimanda dunque all’idea di un possibile ritorno di fiamma, considerando anche che la rottura ai tempi non era stata delle più serene.

Tra l’altro, il possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano si incastra con i rumor a proposito delle ruggini tra la conduttrice e sua sorella Cecilia; l’ingegnere avrebbe infatti smesso di seguire quest’ultima sui social, così come la mamma di Belen Rodriguez. Ennesimo presunto indizio a proposito delle ruggini in famiglia, tutt’altro che confermate.

Chi è Angelo Edoardo Galvano, ex fidanzato di Belen Rodriguez

Mentre impazzano le voci sul possibile ritorno di fiamma, in molti si chiedono chi è Angelo Edoardo Galvano. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è agli antipodi della conduttrice e showgirl dal punto di vista professionale; ingegnere di professione ed ex ricercatore presso il Politecnico di Milano, non ama la luce dei riflettori e sono infatti carenti le informazioni sul suo conto se non in riferimento alla liaison con la Rodriguez. Classe 1990 e originario della Sicilia, pare abbia portato il suo baricentro professionale proprio nel capoluogo lombardo; non a caso, proprio dove di recente sarebbe stato avvistato in compagnia di Belen Rodriguez.