Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese/ Baci bollenti a Como per “la luna di miele”

Basta gossip e pettegolezzi su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due sono ormai una coppia a tutti gli effetti e adesso si preparano a conquistare like e commenti sui social e non solo. Molto spesso si è parlato del fatto che la cosa che non andasse tra Belen e il marito Stefano de Martino fosse proprio qualcosa legato alla voglia di lei di tenere poche cose private e quello che sta succedendo con il suo nuovo fidanzato sembra confermarlo. Mai come in questo caso l’argentina si sta lasciando andare a dediche, scatti social con tanto di baci e foto dalla camera da letto, e come se i loro scatti non bastassero, ecco arrivare il nuovo numero di Chi pronto ad alzare il velo su quella che possiamo definire la luna di miele, la fuga romantica, della coppia, in quel di Como.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese baci bollenti sul Lago di Como e…

Gli stessi diretti interessati avevano postato foto del loro momento romantico ma a dar manforte arriva il nuovo numero del settimanale di Alfonso Signorini che mostra i baci e le coccole di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, colui che le ha restituito il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Stefano de Martino. A quanto pare la conduttrice di Tu si que vales ha trascorso l’ultimo weekend in una villa esclusiva proprio sulle rive del lago di Como in compagnia dei suoi inseparabili amici e del suo Antonino Spinalbese con il quale ormai ha una relazione stabile da qualche mese. La showgirl si è concessa una fuga romantica con il suo giovane fidanzato (lei ha dieci anni più di lui) facendo sognare i fan che la seguono e che la amano soprattutto quando ha questa luce particolare negli occhi. Se son rose fioriranno, al momento sembra che tutto vada per il meglio…



