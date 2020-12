Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, bacio hot/ La Notaro li difende dagli haters!

Belen Rodriguez continua a postare le sue foto con Antonino Spinalbese, il suo neo fidanzato, il post Stefano de Martino 2.0. Ormai la loro relazione è sotto gli occhi di tutti ma in molti non stanno gradendo questo continuo ostentare sui social da parte della showgirl, solo voglia di mettere in piazza la propria felicità oppure di apparire per una questione di business? In molti sono convinti che sia proprio questo quello che ha allontanato nuovamente Belen dal marito ma il fatto è che a far discutere ci ha pensato un altro scatto, posato proprio oggi, quello che tutti hanno definito un bacio hot in cui i due appaiono a letto, lui a petto nudo, e lei pronta a baciarlo con passione scrivendo poi nella didascalia: “Mi perdo nei tuoi baci”. In molti hanno colto l’occasione per attaccarla insinuando il dubbio che questi baci saranno un ricordo come è successo spesso in passato con altri uomini, marito compreso.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, bacio con polemica e la Notaro la difende

Agli attacchi degli haters ha voluto dire la sua anche Gessica Notaro che ha preso la parola per difendere la showgirl. Proprio lei ha preso la parola per mettere a tacere chi continua a giudicarla senza averne il diritto: “Solo tanta felicità per voi alla faccia di chi non crede nel vostro amore e sa solo criticare. Chi è veramente felice, non giudica. Io sono con voi”. Il suo messaggio ha fatto il pieno di like ma sicuramente la showgirl argentina è abituata a queste cose e se le fa scivolare addosso come ha fatto in tutti questi anni, ma un messaggio di stima e di aiuto da parte di un’altra donna è sicuramente sempre apprezzato.



