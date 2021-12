Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è finita?/ Il loro “freddo” incontro al bar

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno litigato, poi fatto pace e successivamente litigato nuovamente? Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto in esclusiva in cui i due si incontrano in un bar di Milano senza scambiarsi alcun gesto di tenerezza. Antonino ha fatto il suo ingresso all’interno del bar solo per portare via Luna Marì, la piccola che al momento sembrerebbe l’unica cosa che unisce i due.

Stefano De Martino: "Avvilente essere il ‘signor Belen’"/ "Etichette sminuiscono"

Attraverso le foto pubblicate dal settimanale si nota come la coppia sia molto distante sentimentalmente a tal punto che Antonino fa il suo ingresso nel bar solo per qualche minuto, il tempo di prendere il biberon per la merenda della piccola ed esce subito dal bar prendendo una strada diversa da quella di Belen Rodriguez. Tutto farebbe pensare che la coppia si sia definitivamente sciolta, Antonino infatti, da tempo è tornato a vivere nella sua vecchia casa di Milano e un weekend si e uno no torna nella sua casa in Liguria mentre la showgirl argentina è stata vista nei giorni scorsi mano nella mano con l’attore Michele Morrone.

Belen Rodriguez con Michele Morrone: paparazzati a Milano/ Quando lui diceva...

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese definitivamente separati?

I motivi della rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese restano ancora top secret e nessuno dei due ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e attraverso i loro profili social non lasciano trapelare alcun dettaglio in merito alla fine della loro relazione o della presenza di un nuovo amore.

Negli ultimi tempi ci sono state tante voci in merito ad una separazione e ad una crisi superata tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ma adesso, date queste evidenze, la coppia sembra aver del tutto superato il punto di non ritorno. Antonino Spinalbese tempo fa aveva pubblicato sul suo profilo social un chiaro messaggio per la ragazza: una conversazione con la famiglia in cui metteva nero su bianco come il suo Natale fossero i familiari, facendo intuire a tutti come con la madre di Luna Marì sia del tutto finita.

Belen Rodriguez nuda su Instagram/ Foto provocazione: "Non si vede ma c'è"

© RIPRODUZIONE RISERVATA