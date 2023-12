Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è guerra/ Lei: “Ci vediamo in tribunale”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, duro botta e risposta social

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese. Tra la showgirl argentina e l’ex compagno è ormai guerra aperta anche sui social. La showgirl che ha trascorso il Natale con il fidanzato Elio Lorenzoni e la figlia Luna Marì, si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social rispondendo all’accusa che le è stata rivolta secondo cui non avrebbe permesso a Spinalbese di trascorrere il Natale con la figlia. Tutto sarebbe cominciato con una foto pubblicata da Antonino su Instagram in cui Spinalbese stringeva tra le braccia il suo cagnolino scrivendo. “My Christmas. Auguri a tutti i papà”.

Successivamente, Antonino si è lasciato andare ad un amaro sfogo pubblicando una dichiarazione ufficiale sul proprio profilo Instagram. “Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio”.

La replica di Belen ad Antonino

La replica di Belen Rodriguez non si è fatta attendere. La showgirl argentina ha ribattuto duramente rispondendo anche ai commenti di alcuni followers. “Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole, forse ance fin troppo. Gli italiani mi conoscono da 15 anni, e lo sanno, prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia. Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice, non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto”, ha scritto Belen in una Instagram Story.

La showgirl argentina, poi, ha concluso così: "Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l'Argentina, spero che tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale".













