Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, tornato il sereno tra i due: baccati insieme

È tornato il sereno tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. I due sono stati paparazzati dal Chi mentre erano al parco insieme alla loro figlia Luna Marì Chi. I tre si divertono tra le giostre del parco tra sorrisi e risate come testimoniano le foto e sembra proprio che tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese è ritorno fiamma. Il magazine assicura che stavolta è come ‘se si fossero conosciuti per la seconda volta, più maturi, più strutturati.’ La showgirl argentina e l’ex concorrente del Grande Fratello sembrano aver ritrovato la serenità dopo un periodo turbolento segnato da frecciate, botta e risposta sui social ed in tv e persino minacce legali.

Parlare di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese forse è troppo eccessivo, quel che è certo è che i due, soprattutto per amore della loro figlia Luna Marì hanno ritrovato un nuovo equilibrio ed una nuova serenità. Proprio perché genitori, infatti, i due hanno deciso di ricreare un clima senza conflitti ed equilibrato per la loro figlia che oggi ha 4 anni. Ed a giudicare dalle foto postate da Chi in cui chiacchierano tranquilli seduti su una banchina e sorridono tra una giostra e un’altra sempre proprio che tutte le tensioni sono riusciti a lasciarsele alle spalle: “Belen ha cercato, negli ultimi mesi, di ritrovarsi, di fare pace con il passato, con le cose che la facevano stare male.” Si legge infine sul magazine.

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese si sono conosciuti nel 2020 e subito è scattato l’amore, nel 2021 è nata la loro figlia Luna Marì ma i due sono stati insieme poco tempo, la passione si è esaurita dopo circa un anno e mezzo. I due si sono separati in maniera civile ma nel dicembre del 2023 è scoppiata una guerra sui social. Spinalbese ha lasciato intendere che la Rodriguez gli avesse impedito di stare con la figlia durante le vacanze natalizie. A sua volta Belen ha replicato con dei post e delle stories di fuoco sui social accusandolo di essere un bugiardo e di avere sfruttato la sua immagine per trarne vantaggi.



Da allora tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese non si contano più attacchi social, i botta e risposta di fuoco e persino la minaccia di guerre legali e di discussioni nelle aule di tribunale. Adesso dopo questo periodo turbolento i due finalmente hanno trovato un punto di contro. La showgirl argentina continua ad essere al centro del gossip e forse è eccessivo parlare di ritorno di fiamma, ma quel che è certo è che tra i due è tornato il sereno, e per il bene della piccola Luna Marì non è una cosa da poco.