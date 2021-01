Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese/ “Il desiderio di famiglia è forte”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono sempre più innamorati e complici. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la showgirl argentina e il parrucchiere di un noto salone di bellezza di Milano. A confermarlo è stato il settimanale Chi che ha rivelato come durante le festività natalizie Belen abbia incontrato la madre e la sorella di Antonino. Un incontro che sa di ufficialità per la coppia che da diversi mesi vive il loro amore alla luce del sole. Lo stesso Antonino, infatti, ha trascorso le festività natalizie in montagna con tutta la famiglia Rodriguez al completo; il 25 enne è molto amato dalla famiglia di Belen, in particolare dai suoceri Gustavo e Veronica. I rapporti sono ottimi anche con i cognati Cecilia, Ignazio, Jeremias e Deborah, ma non finisce qui visto che stando alle rivelazioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini la coppia sarebbe pronta anche a sognare una famiglia. Sarà davvero così? Sicuramente Belen non ha mai nascosto di desiderare un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago, ma dopo le relazioni andate male prima con Andrea Iannone e poi Stefano De Martino questo desiderio non è mai diventato realtà.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: bimbo in arrivo?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrerebbero avere progetti importanti per il futuro. La coppia, stando ad alcune voci di corridoio, sono sempre più coinvolti e starebbero seriamente pensando ad una famiglia insieme. Se Belen è già mamma del piccolo Santiago, Antonino non ha nessun figlio, ma il desiderio di allargare la famiglia sembra davvero tra i progetti della coppia. Proprio su Chi si legge: “un legame, quello con Antonino, che Belen ha subito messo a fuoco, sul quale ha puntato tutto, cambiando la propria vita e quella del ragazzo. Il desiderio di famiglia è forte”. Al momento non è dato sapere di più, anzi Belen non ne ha mai parlato anche se sui social network la showgirl condivide tantissimi momenti di vita privata con il suo Antonino che dopo la conoscenza con la Rodriguez ha cambiato vita. L’hair stylist, infatti, si è licenziato dal salone di bellezza di Milano per iniziare una carriera da web influencer inseguendo anche il sogno di fotografo.



