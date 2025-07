Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più uniti. Dopo un periodo pieno di tensioni e scontri pubblici, tra Belen e Antonino è tornato il sereno. I due, oggi, sembrano aver trovato un buon equilibrio e stanno collaborando con grande complicità per crescere al meglio la loro figlia, Luna Marì. Negli ultimi giorni si sono scambiati simpatici messaggi su Instagram, e adesso si sono trovati di nuovo insieme in Sardegna, dove ieri, 12 luglio, hanno festeggiato il compleanno della loro bambina. La festa si è svolta in una villa dove Belen sta passando le vacanze estive con i suoi genitori e il figlio maggiore Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Per l’occasione, è stato organizzato un vero e proprio party per bambini, con gonfiabili, tatuaggi temporanei e persino i personaggi di Frozen a intrattenere i più piccoli. Belen ha condiviso diversi momenti della giornata sul suo profilo Instagram, così come sua madre, Veronica Cozzani, che ha postato una foto dove si vedono Belen e Antonino accanto a Luna Marì, proprio davanti alla torta di compleanno, insieme anche a Santiago.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez di nuovo insieme: dettagli

A quanto pare, la presenza di Antonino Spinalbese nella villa in Sardegna non si è limitata solo alla festa di compleanno. Poco dopo, Belen ha pubblicato un video in cui si vede una tavolata con Luna Marì, Santiago, i suoi genitori e alcuni amici. A un certo punto, ha inquadrato anche Antonino, che ha salutato sorridendo con un “Hola“. Insomma, i due ex non si fanno più problemi a mostrarsi insieme sui social e ormai sono una famiglia a tutti gli effetti. Anche con Stefano, ormai, la showgirl sembra aver raggiunto un rapporto sereno, nonostante le frecciatine social non manchino mai.