Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Nessuna rottura”/ Chi: “Periodo complicato…”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme: dopo le voci sulla rottura fra i due e i post ambigui, i fan della coppia possono tirare un respiro di sollievo. Secondo alcune fonti vicine a loro, come riporta il settimanale Chi, tra la Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non c’è nessuna rottura, ma un periodo complicato, in cui i due, dopo l’inizio travolgente del loro amore, si dedicano ad approfondire il loro rapporto, con la figlia Luna Marì che li spinge a mettere in secondo piano i loro bisogni.

BELEN E ANTONINO SPINALBESE IN CRISI?/ Lui replica: Sto con te anche con un ergastolo

Belen Rodriguez, subito dopo la nascita di sua figlia, aveva detto al settimanale che il suo rapporto con Antonino, nonostante fosse passato un anno e mezzo dall’inizio della loro relazione, era ancora come all’inizio: “Con qualche discussione in più, come in tutte le coppie, però l’essenza è quella”.

Belen Rodriguez, parla Antonino Spinalbese: “Cambiata dopo i figli, più dolce”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez avevano già parlato in una vecchia intervista a Chi di come il loro rapporto fosse cambiato con l’arrivo di Luna Marì. Dopo il parto, Antonino aveva ammesso: “Si stanno scambiando i ruoli, lei è molto più dolce, i figli ti cambiano, è molto più matura. È sempre stata adolescente e giocosa, adesso è più matura. Ho dovuto conoscerla di nuovo”.

Belen assente a Tu si que vales?/ Il malore in studio ma lei c'è: "Una certezza"

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dunque non si sono detti addio, ma stanno cercando di creare un nuovo rapporto, più maturo. La coppia è stata vista a cena insieme al Porteño, il luogo in cui la loro avventura di coppia ha preso il via: che sia un segno per Belen e Antonino di voler ripartire da zero per costruire una famiglia solida, mettendo da parte i problemi personali per dedicarsi al benessere dei figli?

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez/ "Malore? Mi restava un giorno. Altri figli? Dopo Luna Marì..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA