Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: primo bacio social/ Foto: l”Portami via…”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese escono allo scoperto e regalano ai fans della showgirl argentina la foto del primo bacio social. La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una serie di scatti della sua romantica serata trascorsa a Roma proprio con il suo nuovo fidanzato. Da settimane, ormai Belen condivide su Instagram foto e video in cui era presente anche Antonino, ma stavolta, la Rodriguez ha deciso di rendere la storia ufficiale. Dopo aver confermato di non essere più single in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Belen, tra le storie del suo profilo social, ha pubblicato la foto del bacio. Uno scatto in bianco e nero in cui si vedono due ombre vicine e che si scambiano un tenero bacio nella notte romana. Un bacio social che conferma, così, la nuova storia d’amore che sta vivendo la showgirl.

BELEN RODRIGUEZ E ANTONINO SPINALBESE FANNO SUL SERIO?

Prima della foto del bacio, Belen aveva pubblicato un’altra storia in cui si godeva la bellezza di Roma di notte con Antonino Spinalbese. In due sul monopattino, hanno trascorso una romantica serata e, su una storia, la showgirl argentina ha anche scritto una frase importante come “portami via”. Belen e Antonino, dunque, fanno sul serio? Dopo aver trascorso insieme l’estate e avere festeggiato con tutta la famiglia il compleanno, Belen sembrerebbe intenzionata a far funzionare una relazione che, seppur nata da poco, sembrerebbe renderla davvero molto felice e serena. Dopo aver smaltito la delusione per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Antonino sarà l’uomo giusto? In attesa di scoprirlo, la showgirl si gode il suo nuovo amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA