Belen Rodriguez lascia un commento sospetto ad Antonino Spinalbese: ecco cosa sta succedendo

Sono ormai lontani i tempi in cui Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si attaccavano pubblicamente sui social, arrivando perfino a scambiarsi accuse pesanti e a coinvolgere i rispettivi avvocati. Ma, procediamo con ordine. I due hanno vissuto una relazione di poco più di un anno tra il 2020 e il 2021, da cui è nata la loro figlia, Luna Mari. Da allora, pur separati, sono rimasti in contatto per la bambina, affrontando diversi alti e bassi. In particolare, tra loro è scoppiato il caos a dicembre del 2023, quando Belen decise di trascorrere le vacanze natalizie in Argentina insieme alla piccola Luna e al suo ex fidanzato Elio Lorenzoni.

In quell’occasione, volarono parole pesanti da entrambe le parti, rendendo il tutto pubblico sui social. Addirittura, Belen arrivò a rinfacciare ad Antonino di essere rimasto lontano dalla figlia per mesi durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022. Nonostante si fosse addirittura parlato di avvocati, col tempo la situazione si è calmata e, oggi, i due sembrano andare molto più d’accordo. Anzi, pare siano diventati amici e complici, come dimostrato da un loro recente scambio social.

Belen Rodriguez stuzzica Antonino Spinalbese: lo scambio social

Negli ultimi mesi, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono stati spesso paparazzati insieme, in compagnia della piccola Luna Mari. A quanto pare, però, il rapporto tra loro è diventato più disteso non solo per il bene della figlia, ma anche a livello personale, ritrovando un’amicizia. Di recente, Antonino ha pubblicato una serie di foto su Instagram, tra cui uno scatto in jeans con una didascalia ironica: “Cerca il buco“.

A sorpresa, è arrivato anche il commento di Belen, che ha scritto sarcasticamente: “Nel pantalone“. “Eccallà“, ha quindi replicato l’hairstylist. Insomma, uno scambio inaspettato che dimostra come tra i due ex ci sia ormai un rapporto di grande confidenza e complicità.

