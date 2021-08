Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposano?/ “Me lo chiede ogni giorno…”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese raccontano la loro, bellissima storia d’amore in una doppia intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. Nel numero in edicola dall’11 agosto, la showgirl argentina e il compagno parlando per la prima volta della vita a tre. Lo scorso 12 luglio sono diventati genitori della piccola Luna Marì che ha travolto d’amore entrambi. In soli dodici mesi, Belen e Antonino hanno capito di voler una vita insieme. “Se devi costruire pian piano vuol dire che c’è sempre qualcosa che manca. L’amore per me dev’essere fortissimo altrimenti mi faccio mille domande e allora vuol dire che non è quello giusto”, racconta Belen. “Quando abbiamo iniziato a convivere ho avuto la conferma che fosse la donna della mia vita”, aggiunge Antonino.

Belen Rodriguez, la foto di Luna Marì che dorme scatena le critiche/ "È pericoloso"

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: le parole sul matrimonio

Innamorati e felici, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno trascorrendo le vacanze con la famiglia sull’Isola di Alberella. Al settimanale Chi parlano del loro futuro insieme. La coppia non esclude di potersi sposare e, a tal proposito, la showgirl svela di ricevere quotidianamente la proposta dal compagno. “Ogni giorno, quando succede qualcosa di bello, Antonino mi chiede di sposarlo“, ammette Belen. Su un ipotetico matrimonio, poi, aggiunge: “Se dovessi immaginarlo vedrei solo io e lui e poi una festa con gli amici stretti. oggi voglio avere intorno solo quelle persone lì, le persone che porto con me da una vita”. Anche Antonino conferma le parole di Belen sul matrimonio: “Glielo chiedo tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio (ride ndr). Ma dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte. Mi devo muovere”, ha concluso.

