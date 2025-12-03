Belen Rodriguez e Cecilia hanno fatto pace? Rapporto ritrovato: "Tutto meglio di prima"

Belen Rodriguez e Cecilia, torna il sereno tra di loro dopo i mesi burrascosi attraversati e che sembravano aver portato alla fine di un rapporto di sorellanza. Per fortuna l’allarme negli ultimi mesi è rientrato totalmente, l’armonia sembra essere tornata a farla da padrona nel loro rapporto e così Belen e Cecilia hanno ritrovato una certa serenità. Tra Belen Rodriguez e Cecilia è cambiato qualcosa negli ultimi tempi, complice il momento buio attraversato dalla showgirl ed ex fidanzata di Marco Borriello e Fabrizio Corona, come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia le due sudamericane avrebbero fatto dei passi in vista di una riconciliazione totale, alla faccia delle ruggini e dei grattacapi dei mesi scorsi, è ora tempo di serenità e voglia di ritrovarsi:

Andrea Sannino e Ste: chi sono i due artisti?/ Lui felice con la moglie Marinella, lei dalla Nigeria a Napoli

“Le due si sono ritrovate, oggi ancora più di ieri. Trascorrono i pomeriggi insieme, lunghe telefonate su Face Time (soprattutto quando la Rodriguez resta senza figli perché sono con i rispettivi papà Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, in quei momenti in cui la solitudine le fa male e lei da sola non vuole stare” le parole del giornalista che ha aggiornato così sulle questioni della famiglia Rodriguez.

Sandra Bonzi, chi è la moglie di Claudio Bisio e chi sono i figli/ “Senza di lei non saprei ricominciare”

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez hanno fatto pace

Tensioni alle spalle, per le sorelle Rodriguez è ora tempo di iniziare un nuovo rapporto, un legame solido e speciale, fatto anche delle incertezze che le due hanno attraversato. A parlare del legame ritrovato è stata anche Cecilia Rodriguez, che ha raccontato così quanto accaduto con Belen:

“Abbiamo fatto pace, sono tutti contenti. Avevamo litigato come tutte le sorelle. L’arrivo di Clara ci ha aiutato, viene più spesso a casa mia. Vogliono sempre venire tutti, siamo più uniti di prima”, le parole” le parole della showgirl argentina che da pochi mesi è diventata mamma e adesso si gode questa fase di vita particolarmente sorridente. Una serenità ritrovata per entrambe.

Garlasco, fotografa smentisce Sempio su foto davanti villa Poggi/ "Non c'era ressa. Stasi? Non lo vidi"