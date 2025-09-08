Belen Rodriguez e Cecilia pronte a fare la pace: svelate le chat private ed un incontro segreto: "Ci sarà un faccia a faccia", lo scoop

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez ad un passo dalla pace, spunta un retroscena bomba: svelate le chat private

Sono mesi che è calato il gelo tra Belen Rodriguez e Cecilia, le due sorelle da sempre legatissime sono apparse fredde e distanti e finite al centro di rumor e indiscrezioni sui motivi del litigio e la lontananza reciproca. A rendere il tutto ancora più strano il fatto che Cecilia, incinta, non abbia avuto al suo fianco la sorella, in questo delicato ed emozionante periodo. Adesso, tuttavia, è venuta fuori indiscrezione e sembra proprio che Belen Rodriguez e Cecilia presto potrebbero fare pace. A lanciare lo scoop è il magazine Vanity Fair.

Il magazine Vanity Fair ha rivelato in anteprima che presto ci sarà un incontro segreto tra Belen Rodriguez e Cecilia perché ‘quando il lavoro chiama le sorelle Rodriguez rispondono’ le due, infatti, si vedranno tra pochi giorni per discutere della loro linea di abbigliamento, un incontro d’affari che sarà anche un modo per rivedersi e magari finalmente chiarirsi. Il magazine, tuttavia, si è sbilanciato oltre rivelando le presunte chat private tra Belen e Cecilia dove anche in questi mesi di lontananza e assenza dai social le sorelle si sono sentite scambiandosi comunque parole d’affetto ed ‘il ti voglio bene’ non è mai mancato’.



Belen Rodriguez e Cecilia: pace fatta prima del parto? Le ultime indiscrezioni

Nonostante da mesi non si parli d’altro che della presunta lite tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia, le due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sul loro rapporto. Cechu non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione in merito mentre spunta un giallo sulla sua ospitata a Verissimo. Belen, invece, un’intervista a Chi aveva da un lato confermato le tensioni ma dall’altro sminuendole dicendo che si trattava di normali liti tra sorelle. Il prossimo ottobre Cecilia diventerà mamma, e dunque la pace con Belen, anche e soprattutto per questo motivo potrebbe arrivare prima. E mentre si spera nella loro pace le cause della lite continuano ad essere un mistero.