Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez sempre più lontane, sale la tensione tra le sorelle Rodriguez. Come rivelato già nelle scorse settimane, il rapporto tra Belen e Cecilia sempre finito in una fase piuttosto complicata. Tra le modelle e showgirl argentine sembra esserci qualcosa di non risolto da qualche tempo, ad acuire la tensione già esplosa, ci sarebbe la mancata presenza di Belen all’evento di Cecilia e Jeremias, con i due che hanno lanciato il nuovo brand di gioielli al quale avrebbe dovuto prendere parte anche la stessa Rodriguez. Ma l’ex moglie di Stefano De Martino ha dato forfait, come ricostruito dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Nessuna delle sorelle Rodriguez si è sbottonata sulla questione, confermando di fatto come il momento non sia dei più semplici in questa fase. Tra Belen Rodriguez e Cecilia il rapporto si è incrinato definitivamente o la questione potrà essere risolta? Lo scopriremo nelle prossime puntate, intanto non sembra tirare una buona aria.

Belen Rodriguez e Cecilia, l’assenza che fa rumore

Il vuoto di Belen all’evento del brand insieme ai fratelli non è un tema da sottovalutare, visto che la stessa showgirl argentina ha fondato l’azienda con Cecilia e Jeremias. Questa assenza appare significativa alla luce delle voci che già circolavano da tempo riguardo alla tensione tra i fratelli, e potrebbe essere un segnale del persistente distacco tra Cecilia e Belen.

La collaborazione nel lavoro è quindi in tono minore, almeno pubblicamente, un elemento non da poco considerando che la collezione firmata è stata realizzata da tutti e tre insieme. Intanto le bocche restano cucite da parte di Belen e Cecilia, vedremo se decideranno di rompere il silenzio nelle prossime settimane.

