Belen Rodriguez e Chiara Ferragni ‘unite’ contro gli ex Stefano e Fedez/ La frecciata social è palese!

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, solidali nelle questioni sentimentali

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni non sono mai state grandi amiche, anzi, tra loro non c’è mai stata simpatia. La conduttrice stessa lo ha ammesso svelando che a causa di “terze” persone, non meglio precisate, le due non sono mai riuscite ad avvicinarsi.

Nelle ultime settimane, però, sembra che tra Belen e Chiara ci sia stata un’evoluzione positiva. La bella argentina ha, infatti, difeso l’influencer sul ‘caso Balocco’ che la vede coinvolta anche dal punto di vista legale, oltre che d’immagine: “Da donna e mamma mi sento di dire: Basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. Basta violenza verbale! Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada, la cosa importante è aver capito, rimediare e tornare più forti di prima” aveva affermato Rodriguez sui social. Inoltre, sembra che entrambe abbiano lanciato una frecciata velenosa agli ex Stefano e Fedez. Ma cosa è successo nello specifico?

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni lanciano frecciate agli ex: cosa è successo

Nella giornata di ieri, il motivatore astrologico Simone Carponi ha pubblicato il seguente messaggio su Instagram: “Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno“.

A questo post, Chiara Ferragni ha messo uno strategico ‘like’ lasciando intendere una stoccata a Fedez. La medesima reazione l’ha avuta anche Belen Rodriguez che ha commentato sotto con “Amen”, lanciando una frecciatina velenosa all’ex marito Stefano De Martino. Insomma, sembra che dopotutto le due donne si sentano sintonizzate quanto meno al livello sentimentale e si stiano supportando con una buona dose di solidarietà femminile.

