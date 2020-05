Belen Rodriguez è Dolores in Il Commissario Montalbano/ Il marito è scomparso e…

Pubblicità

Belen Rodriguez sarà tra i protagonista de Il Commissario Montalbano nella puntata in onda stasera in replica su Rai 1, Il campo del vasaio. In questo episodio interpreta l’affascinante Dolores Gutierrez che ha denunciato la scomparsa di suo marito, un ufficiale marittimo che è imparentato con Balduccio Sinagra un mafioso. La donna però nasconde qualcosa di insospettabile, in un colpo di scena che la vedrà protagonista quando Montalbano risolverà il caso. Come sempre bellissima la showgirl argentina mostra anche qui di avere talento come attrice, riuscendo a illuminare la puntata e a dare un motivo in più al pubblico per seguire la puntata di stasera sebbene in replica. Ricordiamo che questa serie televisiva ha un primato abbastanza singolare e cioè quello di riuscire a ottenere risultati di pubblico estremamente importanti anche per quanto riguarda i passaggi successivi alla prima tv in onda.

Belen Rodriguez è Dolores in Il Commissario Montalbano, la sua carriera da attrice

Belen Rodriguez in Il Commissario Montalbano non è di certo al suo primo ruolo tra televisione e cinema come attrice. Il suo ruolo principale non è nella recitazione, ma nonostante questo risulta credibile e meriterebbe altre occasioni. Il debutto arriva nel 2006/07 con Palermo Hollywood Hotel, una serie televisiva argentina che vede tra i protagonisti personaggi molto noti in Sudamerica come Freddy Villareal e Vivian El Jaber. In Italia invece ha debuttato nel classico cinepanettone Natale in Sudafrica diretto da Neri Parenti nel 2010. L’interpretazione ne Il Commissario Montalbano è la seconda cosa che ha fatto in Italia, sempre nel 2011 l’abbiamo vista anche recitare in un episodio di Così fan tutte e nel film di Eugenio Cappuccio Se sei così ti dico sì con protagonista Emilio Solfrizzi. Nel 2015 ha recitato al cinema in Non c’è 2 senza te di Massimo Cappelli mentre l’ultima prova è arrivata in un episodio di Don Matteo 10 ne 2016. Nel 2012 ha anche doppiato un personaggio nel cartone animato Gladiatori di Roma.



