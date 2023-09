Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, fuga d’amore sulle Dolomiti/ Complicità ad alta quota e voli in parapendio

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: fuga d’amore alle Dolomiti

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni ora non si nascondono più, e lo dimostrano attraverso gli scatti di coppia che, per mezzo social, si stanno facendo sempre più frequenti. Ora, ad aggiungere ulteriore carne al fuoco, ci hanno pensato i fotografi di Chi. Nel nuovo numero in edicola, il settimanale ha pubblicato le foto di una breve fuga d’amore nelle Dolomiti, tra relax in una suite con piscina e voli in parapendio.

La coppia, riporta la rivista, ha raggiunto Pinzolo (Trento) venerdì sera, lì vi ha trascorso buona parte del sabato, per poi cimentarsi domenica con il panorama delle Dolomiti. Lì, in particolare, avrebbero raggiunto con una jeep il punto di decollo e, uno ad uno, assieme ai rispettivi istruttori, si sono messi in gioco con il parapendio, tuffandosi tra i paesaggi mozzafiato per un’esperienza assolutamente adrenalinica. Tra le immagini pubblicate, vi sono anche un abbraccio tra i due dopo il volo, con la showgirl che poggia la testa sulla spalla del suo amato, e alcune foto che li ritraggono, sorridenti e complici, coricati tra i prati.

L’affiatamento tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni è sempre più evidente, come mostrano le immagini di Chi. La coppia non si nasconde più e, dopo aver mosso i primi passi in punta di piedi, l’uno al fianco dell’altra, per non dare adito ai pettegolezzi, ora entrambi hanno deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole. Negli ultimi giorni la loro relazione è stata ufficializzata attraverso alcune fotografie, condivise dalla conduttrice su Instagram, le prime di coppia. E una di queste li ritrae, insieme, ben 10 anni fa, segno che i due si conoscono da tempo.

La showgirl argentina è felice più che mai al fianco del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, con il quale ora non ha più intenzione di nascondersi. Archiviata definitivamente la storia d’amore con Stefano De Martino, nonostante i tira e molla degli ultimi anni, Belen ha ritrovato la serenità al fianco del manager che le ste facendo battere il cuore. Il loro amore, come mostra la fuga tra le Dolomiti, viaggia ad alta quota.











