Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sposano?/ Spunta anello con diamanti: “fidanzamento ufficiale”

Belen ed il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni pronti alle nozze? Spunta un anello al dito della showgirl

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono fidanzati ufficialmente. La showgirl argentina volata alle Maldive con il suo nuovo fidanzato non passa giorno che non posta sui social foto che la ritraggono in atteggiamenti complici con l’imprenditore. E proprio sui social in queste ore un dettaglio notato in una foto non è passato per nulla inosservato agli occhi attenti del popolo del web. Belen Rodriguez ha postato una foto della mano con in primo piano un bellissimo anello con diamanti e la didascalia eloquente ‘SI’. I due si sono fidanzati ufficialmente, Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sposano?

La foto con l’anello di diamanti di Belen Rodriguez postata sui social in poco tempo ha acceso il gossip: Belen ed il nuovo fidanzato si sposeranno presto? Molti utenti infatti le hanno chiesto se i due, bruciando le tappe, stiano già pensando al matrimonio. Nel dettaglio molti sui follower si sono congratulati con lei per la bellissima notizia ma non sono mancati anche commenti più cinici e cattivi sulla facilità con cui sia già fidanzata ufficialmente e pronta alle nozze.

Belen Rodriguez fidanzata ufficialmente con Elio Lorenzoni: smentite le voci sulla gravidanza

Belen Rodriguez ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Elio Lorenzoni. La coppia sta insieme già da diverso tempo ma solo nei mesi scorsi sono usciti allo scoperto. Adesso, entrambi attraverso i social dimostrano il loro amore con foto, post e dediche e già c’è chi ipotizzava che Belen Rodriguez fosse incinta. A smentire il rumors, però, ci ha pensato la stessa showgirl argentita. Sotto il commento di un follower che le chiedeva se aspettasse un bambino ha chiarito: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena” Belen ha già due figli Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino e Luna Marì figlia di Antonino Spinalbese.

Momento magico per Belen Rodriguez, fidanzata con Elio Lorenzoni. I due per il momento di godono le vacanze in relax alle Maldive e sono già proiettati nel loro futuro con un fidanzamento ufficiale a cui presto seguiranno le nozze. Elio Lorenzoni è un imprenditore lombardo nel settore delle automotive, è un uomo molto riservato. I due si conoscono da più di dieci anni ma solo di recente, dopo la rottura della conduttrice con Stefano De Martino, è scattata la fiamma.

