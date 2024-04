Belen Rodriguez, è già crisi con il nuovo fidanzato?/ “La mamma non è contenta…”

Belen Rodriguez è tornata a dominare la scena mediatica dal punto di vista del gossip, sicuramente suo malgrado, dato il rincorrersi di rumor a proposito del suo presunto nuovo fidanzato. Dal canto suo, la showgirl sta evitando al massimo l’esposizione social di questa nuova frequentazione, sicuramente forte delle esperienze passate e di come le ingerenze mediatiche possano essere spesso nefaste per la stabilità di coppia.

Nonostante la massima discrezione di Belen Rodriguez a proposito del suo nuovo fidanzato, agli occhi attenti del gossip sembra non sfuggire proprio nulla. Ad offrire qualche curiosità in più su questa presunta nuova frequentazione della showgirl sarebbe stata Deianira Marzano che – come riporta Today – avrebbe ricevuto alcune ‘soffiate’ sia sull’identità del fortunato che nel merito dell’attuale rapporto.

Belen Rodriguez, l’identità del nuovo fidanzato e le voci dei primi screzi

Innanzitutto – come riporta il portale – Deianira Marzano avrebbe pubblicato una foto che, secondo le sue fonti, sarebbe proprio la nuova fiamma di Belen Rodriguez. L’uomo in questione corrisponde al nome di Angelo ma sul suo conto non pare siano reperibili ulteriori informazioni e non è detto che sia realmente colui che attualmente condivide la quotidianità con la showgirl. Ma non è tutto: secondo l’esperta di gossip – o meglio, stando alle segnalazioni arrivate al suo orecchio – ci sarebbe già aria di crisi.

“Conosco alcune info su Angelo e la sua famiglia. Sono amici di famiglia; la mamma non è contenta di questa frequentazione”. Questa la testimonianza di una fan di Deianira Marzano e postata sul web dall’esperta di gossip. Chiaramente, è importante ribadire come il tutto potrebbe anche essere del tutto privo di fondamenta e frutto di fantasia dato che nessun feedback è arrivato da parte della diretta interessata, appunto Belen Rodriguez. Chissà che a breve la showgirl non decida di rompere il silenzio raccontando la sua verità a proposito della sua vita sentimentale.











