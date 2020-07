Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi/ Madre di lui: “organizzato io il compleanno”

Belen Rodriguez e Gian Maria Antinolfi è amore? Non è dato saperlo, ma tutti sono a conoscenza di quello che è considerato a tutti gli effetti il flirt dell’estate 2020. La bellissima showgirl, dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, sembrerebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore. In realtà dopo la foto del bacio paparazzata e pubblicata da Chi, si sono perse le tracce dei due se non fosse per le scottanti rivelazioni di pochi giorni fa rilasciate da Dayane Mello proprio dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La modella, infatti, ha avvisato Belen di prestare molta attenzione all’imprenditore napoletano con cui ha avuto una storia conclusasi con un freddo sms dopo che Gianmaria aveva conosciuto ad una cena proprio la showgirl argentina. Non è chiaro cosa ci sia davvero tra la bella Belen e il giovane imprenditore, ma in queste ore sono spuntate le dichiarazioni di Esmeralda Vetromile, la madre di Gian Maria. Ecco cosa ha detto.

Gian Maria Antinolfi: parla la madre e su Belen Rodriguez rivela…

A pochi giorni dalla foto del bacio tra Gian Maria Antinolfi e Belen Rodriguez e le frecciate della ex Dayane Mello, ecco che anche la mamma dell’imprenditore napoletano ha deciso di dire la sua in merito al flirt dell’estate. La donna, che peraltro è anche la manager di Gian Maria Antinolfi, dalle pagine del settimanale Di Più ha parlato proprio del rapporto tra il figlio e la showgirl argentina rivelando: “ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen”. Non solo, Esmeralda Vetromile ha anche confermato il flirt tra il figlio e la bellissima Dayane Mello dichiarando: “Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”. Cosa dirà Belen di tutto ciò? Al momento la bella argentina si trova ad Ibiza dove puntualmente trascorre le sue vacanze estive.



