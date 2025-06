Segni di riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser: un gesto social del marito di Cecilia Rodriguez danno un importante indizio sulla pace

Cos’è successo davvero tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser? È da settimane che la celebre conduttrice è finita nel mirino del gossip per una presunta lite, con successivo allontanamento, da sua sorella Cecilia e da suo marito Ignazio Moser. Nelle ultime ore però, un gesto di quest’ultimo nei confronti della cognata sembra confermare una riappacificazione tra i due. Belen ha postato, nelle ultime ore, una foto su Instagram di sua figlia Luna Marì, e tra i tanti like ricevuti è spuntato anche quello di Ignazio.

Il semplice gesto social basta a far comprendere che tra i due è pace fatta o, comunque, è in atto un riavvicinamento, anche se, ancora oggi, non sono chiare le motivazioni di questa presunta lite. Ma com’è nato tutto? Come si è arrivati a credere che tra Belen, sua sorella e suo cognato ci sia stata una frattura?

Cos’è successo tra Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser?

Tutto ha avuto inizio qualche tempo fa, quando molti hanno notato una freddezza di Belen nei confronti della sorella e, per di più, in un momento molto particolare della sua vita. Parliamo, infatti, dei giorni in cui Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta, momento in cui tutti si aspettavano gesti social plateali e di grande gioia della sorella. Belen, invece, non è esposta sulla notizia, né ha pubblicato più scatti insieme a lei. Ciò ha portato alla diffusione di voci spiacevoli sulle dure sorelle, placate solo qualche tempo dopo, quando Belen ha smentito liti o problemi con la sorella, dicendosi felice di diventare zia. Eppure, tanti hanno notato che, per un certo periodo, Ignazio e la conduttrice avevano smesso di seguirsi sui social. Il like di Moser, oggi, cerca di placare le voci delle ultime settimane, ma tanti sono i punti ancora da chiarire sulla vicenda.

