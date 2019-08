Belen Rodriguez e “il suo panettone”/ Sedere da urlo, Stefano decolla: “Buon Natale!”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme nelle bellissime location di Ibiza. La showgirl argentina è tornata a postare su Instagram momenti condivisi con suo marito e suo figlio, facendo impazzire il web. Ma ciò che più ha attirato l’attenzione dei fan nelle ultime ore è uno scatto postato dalla Rodriguez sul suo feed. La conduttrice è in costume e mostra in primo piano il lato b, scatenando il pubblico del web. Tra mille complimenti, a spiccare è il commento di Stefano De Martino, che scrive “Buon Natale”. Il motivo è intuito da tutti in un batter d’occhi: il lato B di sua moglie che simpaticamente viene associato dal ballerino al “panettone” natalizio. La battuta è carpita da tanti folloower della coppia e scatena l’ironia del web.

Belen Rodriguez bomba sexy su Instagram

Belen Rodriguez bomba sexy su Instagram e Stefano De Martino lo sottolinea con un commento ironico ma piuttosto chiaro. E tra uno scatto e l’altro continua la loro vacanza. Di recente, Stefano e Belen hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia da quando sono tornati insieme, svelando che il loro unico desiderio è, adesso, restarci per sempre. “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni – ha confessato Belen al settimanale Oggi -. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita. Mi piace come De Martino si gode la vita, gli basta poco… Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così”





© RIPRODUZIONE RISERVATA