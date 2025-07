Belen Rodriguez smentisce le voci dopo il pancino sospetto: "Non sono incinta, colpa del ciclo"

Belen Rodríguez rompe il silenzio dopo le clamorose voci delle ultime ore che sembravano dare la showgirl in dolce attesa ancora una volta. Come noto, la Rodriguez è già mamma di Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino, e di Luna Marì, venuta al mondo invece dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. Ma questa volta le voci sono destinate a rimanere tali, visto che la stessa showgirl argentina ha chiarito via social di non essere incinta, ma il pancino sospetto che i fan avevano notato negli ultimi tempi ha un significato ben preciso:

“E’ grazie al ciclo” ha chiarito la modella e sorella di Cecilia, motivando così il gonfiore addominale che i fan hanno notato da subito. Niente figlio all’orizzonte, anche per Belèn Rodríguez al momento non sembra aver ritrovato l’amore dopo le recenti delusioni sentimentali messe in fila. Ma per quanto riguarda il futuro la stessa Belèn Rodríguez si è detta fiduciosa: “La prossima persona avrà il meglio di me, ora che sono guarita” ha detto la showgirl tornando sulla battaglia con la depressione che ha affrontato negli ultimi mesi.

Belen Rodriguez e le tensioni con la sorella Cecilia

Intanto le cose con Cecilia non sembrano andare molto meglio rispetto a qualche settimana fa. Non sono tempi facili infatti tra Belen Rodriguez e la sorella, che starebbero vivendo una fase nervosa e di allontanamento, al punto da far entrare in gioco i genitori Veronica e Gustavo, che stanno tentando di fare da mediatori per ricucire lo strappo tra le due donne che sono sempre andate d’amore e d’accordo nel corso degli anni.

Ma anche nei migliori matrimoni a volte si presenta qualche crisi, vedremo se la situazione rientrerà o se la tensione tra Belen e Cecilia è destinata a prolungarsi ancora. I presupposti, almeno per il momento, non sembrano essere dei migliori.

