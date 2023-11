Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio?/ Arriva la smentita: “Sono solo serena, e sul ritorno in tv…”

Belen Rodriguez, niente terzo figlio in arrivo: “Non sono in dolce attesa”

Belen Rodriguez, sicuramente suo malgrado, si trova spesso e volentieri costretta ad intervenire per arginare il rincorrersi di voci e rumor riferiti alla sua vita privata. Da diverse settimane la sua liason con Elio Lorenzoni è oggetto di chiacchiera di gossip; a tal proposito, nelle ultime ore era circolata la notizia di una presunta terza gravidanza in corso per la showgirl. Come riporta Biccy, prima ancora che fosse lei stessa a smentire la notizia, ci ha pensato qualcun altro.

Fabrizio Corona, attraverso il suo magazine Dillinger, ha smentito in maniera categorica le voci secondo le quali Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa per la terza volta. Chiaramente, anche la diretta interessata ha sentito l’esigenza di mettere un punto alle chiacchiere sulla questione intervenendo direttamente sui social. “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”, queste le parole della showgirl in risposta a chi – come spiega il portale – tra i commenti su Instagram si interrogava proprio sulla sua possibile maternità.

Un altro interrogativo piuttosto dibattuto e riferito a Belen Rodriguez riguarda il settore professionale. La conduttrice ha di recente lasciato sia la conduzione de Le Iene che il suo ruolo a Tu Si Que Vales. Con la nuova stagione televisiva ampiamente iniziata, la sua assenza inizia a pesare e molti, sempre sui social, si chiedono quando e dove tornerà la showgirl per impreziosire il piccolo schermo.

Proprio su un eventuale ritorno in tv dopo l’assenza di questi mesi – come riporta Biccy – Belen Rodriguez ha così scritto sui social. “Quando ritorno in televisione? Torno presto, fra poco, manca sempre meno e ritorno”. Stando alle parole della showgirl argentina è lecito credere che qualcosa sia già stato definito; non vi sono certezze su quale sarà il format o la rete, ma non si sarebbe sbilanciata in maniera così netta se non vi fosse già qualcosa di determinato in relazione al suo contributo sul piccolo schermo.

