Belen Rodriguez è incinta?/ Indizi da mamma Veronica e dalla sorella Cecilia, ma…

È da mesi ormai che corre il gossip dell’arrivo di un secondo figlio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. D’altronde i due non hanno mai negato la volontà di allargare la famiglia da quando sono tornati insieme. Tuttavia finora si è sempre trattato di falsi allarmi e di notizie mai confermate dai diretti interessati. Eppure nelle ultime ore il gossip sulla possibile nuova gravidanza della Rodriguez si è riacceso per alcune immagini postate su Instagram dalla sorella Cecilia e da mamma Veronica Cozzani. Entrambe hanno condiviso immagini di Belen in dolce attesa, risalenti alla gravidanza di Santiago, e in molti hanno creduto si trattasse di un indizio sul possibile arrivo di un secondo figlio. Veronica ha però smentito: in risposta ad un utente che le ha chiesto se Belen fosse incinta, lei ha scritto “Noo per niente!”.

Belen Rodriguez incinta del secondo figlio? Corre il gossip ma…

Insomma, anche questa volta sembra che il gossip su Belen Rodriguez sia destinato a rimanere tale. La showgirl non è di nuovo incinta ma questo non vuol dire che lei e Stefano non ci stiano provando. Di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl argentina ha svelato il desiderio di avere una bambina e magari di chiamarla Talita. “Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. – ha ammesso Belen – Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione… A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia“, ha infine aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram El huevo con la mejor sorpresa fue este! ❤️ Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani) in data: 12 Apr 2020 alle ore 7:54 PDT





