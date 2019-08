Belen Rodriguez e la “ferita” di Santiago/ Stefano De Martino ironizza e lei…

Belen Rodriguez, reduce dal botta e risposta con Fedez sui social, nelle Instagram Stories ha mostrato la “bua” riportata dal figlio Santiago. In macchina con il marito Stefano De Martino, la showgirl ha spostato l’obiettivo della fotocamera verso la piccola ferita del figlio alla gamba. «Ci sei?», chiede prima al marito. E lui si volta mostrando una maschera sul viso: «La sicurezza non è mai troppa», replica il ballerino. E allora la showgirl si rivolge al figlio: «Anche perché se no uno si fa le bue come Santi». Stefano De Martino allora si inserisce: «Vero?». Mamma Belen, un po’ preoccupata, sollecita il piccolo: «Come va la bua?». E Santiago gira il pollice verso il basso, forse perché aveva un po’ di dolore alla gamba. «Ahia», la reazione della showgirl argentina, mentre il marito fa lo stesso gesto del figlio Santiago. «Sei proprio scemo», scherza allora Belen Rodriguez. Ma poi lo provoca…

BELEN RODRIGUEZ E LA “BUA” DI SANTIAGO, POI PROVOCA STEFANO DE MARTINO…

Durante il viaggio in macchina Belen Rodriguez ha “punzecchiato” il marito Stefano De Martino. «Quando ti metti la fascia e tuo marito non ti dice che sei bella, come mai?», ha detto la showgirl argentina nelle Instagram Stories. La reazione del ballerino? Si è messo le mani nei capelli, dando vita così ad un siparietto molto simpatico. Poche ora fa invece ha pubblicato un post che è stato subito apprezzato da Simone Ventura. Nello scatto la showgirl è al mare e si mostra con una mano sul volto. Ovviamente non poteva mancare ironia tra i commenti: «Te fa male la testa??». Ma non sono mancate neppure le critiche, contro cui si è levato ad esempio il commento di un utente. «Perché li seguite su instagram e poi fate commenti spiacevoli? Se uno segue vuol dire che il personaggio in questione ti piace ti interessa.. o no? Vabbè comunque BELEN SEI PERFETTA E NESSUNA COME TE…..BASTA!!!!!!!!!!», ha scritto l’utente.

