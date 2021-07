Belen Rodriguez e la polemica degli ascensori bloccati/ L’ospedale “Una cosa burlona”

Continua a far discutere il caso del cartello trovato nell’ospedale di Padova in cui ha partorito pochi giorni fa Belen Rodriguez. “Causa Belen e fino a nuovo ordine”, recita il foglio affisso in prossimità degli ascensori dell’Ospedale Giustinianeo di Padova che paleserebbe l’impossibilità di accedere al terzo piano della struttura. Un cartello che ha fatto il giro del web, scatenando numerose polemiche. A rilanciare quella che inizialmente è stata definita ‘un’indiscrezione’ è stato il portale Nurse Times, dando per certa la vicenda e sottolineando che “i pulsanti degli ascensori che generalmente conducono al terzo piano sono stati disabilitati, proprio perché l’intera area è stata riservata alla celebrità”. Sarebbe dunque la conferma che l’ordine mostrato dalle foto, ed emesso da un misterioso P.I., è reale.

Belen Rodriguez torna a casa con Luna Marì/ Il primo incontro con Santiago

La replica dell’ospedale di Padova sulla polemica del cartello ‘Causa Belen’

La redazione di Fanpage.it ha allora contattato l’ufficio stampa dell’ospedale Giustinianeo di Padova per avere chiarimenti sulla questione e, dunque, una spiegazione sul perchè di questo cartello così discusso. Stando a quanto comunicato al portale: “la direzione del reparto assicura che il reparto è in questo momento accessibile pur mantenendo intatta la garanzia della privacy di tutti i degenti”. Va notato che Belen Rodriguez ha fatto ritorno a casa e ha dunque lasciato il reparto. Inoltre, è stato confermato l’ordine di servizio affisso nell’ascensore. La spiegazione? “Una cosa burlona, mettiamola così”, hanno detto.

