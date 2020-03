Belen Rodriguez e la ricetta della pasta al sugo/ Web critico: “Quanta cipolla c’è?”

Molti Vip, costretti a casa dalla quarantena, hanno deciso di rimanere comunque in contatto con i propri fan su Instagram con video tutorial. C’è chi mostra i propri allenamenti, chi tiene letture, chi la propria beauty routine, chi tiene delle dirette. Molti però si dilettano a mostrare le proprie ricette. Tra questi c’è Belen Rodriguez. Più volte la showgirl argentina si è mostrata sui social intenta a cucinare dei manicaretti per parenti e amici, nelle ultime ore ha però voluto mostrare ai follower, passo dopo passo, la ricetta del suo sugo. Il procedimento, che potete trovare ancora nelle sue stories di Instagram, ha tuttavia colpito gli utenti per un dettaglio in particolare: la grande quantità di agli e cipolla presente.

Belen Rodriguez come Barbara D’Urso: tutorial di cucina su Instagram

Qualcuno ha infatti ritenuto fosse davvero eccessivo il trito mostrato nello scatto, qualcun altro ha invece bonariamente commentato che è tutta una questione di gusti. Fatto sta che la ricetta del sugo di Belen Rodriguez è ormai virale. La showgirl, cipolla più cipolla meno, è riuscita a ingolosire tanti follower, che si sono complimentati per le sue abilità di cuoca. D’altronde, il risultato mostrato è sicuramente lodevole. Oltre che per le sue ricette, Belen negli ultimi giorni ha fatto discutere per alcune dichiarazioni fatte sia su Emma Marrone che su Barbara D’Urso e i suoi programmi “un po’ circersi”. Intanto proprio quest’ultima, come la Rodriguez, ha approfittato di questi giorni di quarantena per mostrare su Instagram qualche suo manicaretto ai milioni di utenti che la seguono.



