Sembrava essere arrivata l’ora della pace; dalle buone impressioni di un gesto distensivo sui social si è presto arrivati a nuove indiscrezioni a proposito delle presunte ruggini familiari tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Vi avevamo raccontato del breve accenno della prima sul web che aveva ringraziato un fan per gli auguri in vista della nascita della sua prima nipotina. Ora quel ‘grazie mille’ risuona come mera formalità, educazione e tutt’altro che un gesto volto ad allontanare le voci di crisi che serpeggiano da diverse settimane. E’ questo ciò che si evince – come racconta Gossip e Tv – dalle ultime indiscrezioni portate a galla da Gabriele Parpiglia che ha messo un ulteriore accento alle presunte frizioni tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia.

“C’è una buona dose di responsabilità di Ignazio Moser”, si legge tra le righe di quanto riportato da Gabriele Parpiglia a proposito delle ruggini – per ora ancora presunte – tra Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez. Una situazione che sarebbe precipitata intorno al mese di marzo e, stando a quanto avrebbe raccontato il giornalista, si tratterebbe di una “frattura profonda”.

A dispetto delle voci sempre più incalzanti e anche diversificate sull’argomento, Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia Rodriguez non hanno ancora preso una posizione pubblica. Silenzio assordante sui presunti rancori familiari ma diversi – da aprile ad oggi – sono gli indizi che sembrano convergere verso la tesi di un rapporto diventato improvvisamente gelido. Il motivo? Non è dato sapere, sta di fatto che un ulteriore particolare avrebbe alimentato la tesi delle incomprensioni più che incisive.

Come spiega Gossip e Tv, attualmente Belen Rodriguez starebbe trascorrendo del tempo con i suoi genitori: Veronica e Gustavo. Caso vuole che nel frattempo sua sorella Cecilia è in viaggio negli Emirati Arabi con il marito Ignazio Moser. Dunque, in molti hanno notato la particolare coincidenza della visita familiare della prima in assenza della seconda. In ogni caso, ormai manca poco alla nascita di Clara Isabel – prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – e sarà forse quel lieto evento a tramutarsi in ago della bilancia nel merito delle presunte ruggini tra le sorelle Rodriguez.